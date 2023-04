Bia Michelle confirma ter flagrado MC Gui em motel com garota de programa

Bia Michelle terminou o relacionamento com MC Gui após flagrar o cantor com uma garota de programa em um motel. A informação foi confirmada pela própria influenciadora digital na tarde desta segunda-feira (10), que revelou ter descoberto o caso quando seguiu o ex-namorado.

Ela anunciou o término do relacionamento com um post em sua rede social, em março, mas só agora o suposto motivo se tornou público.

“Em respeito a minha família, aos meus amigos e aos meus fãs, venho comunicar que meu relacionamento chegou ao fim, de uma vez por todas. Nesses últimos dias aconteceram situações que me mostraram que esse realmente não é o meu caminho. Encerro esse ciclo com a consciência e o coração em paz, por ter feito além do meu melhor. Me sinto pronta para, verdadeiramente, virar essa página. Só quero seguir em frente, feliz e em paz”, escreveu ela na época.

Nos vídeos do Instagram, ela explicou o motivo para revelar tudo apenas agora. "Pela primeira vez eu vou falar tudo que aconteceu sim porque toda vez eu fiquei calada, com medo e nunca ninguém pensou em mim", disse ela.

No dia da traição, contou Bia, o rastreamento do veículo do cantor teria exposto o caso fora do relacionamento. "Eu pedi para a moça que trabalhava na nossa casa para que ela me avisasse, e minha intuição gritava nesse dia. No momento que comecei a rastrear, ele tinha acabado de sair de casa. Quando ele saiu, em direção ao destino, eu percebi ser o contrário do lugar aonde ele ia normalmente e aí já apareceu que era um motel", explicou a jovem.

Sem mais detalhes sobre como teria ocorrido o rompimento, Bia Michele pontuou que a reação pelo fim foi imediata e que, atualmente, ela agradece a forma em que tudo ocorreu.

"Eu agradeço tanto a Deus. Eu precisava disso para me libertar dessa relação, dessa dependência dele. Agora eu consigo ir, agora eu sou forte", finalizou a influenciadora nas redes.

Segundo término

Esse é o segundo término de Bia e MC Gui. Em 2021, após o cantor participar do reality show "A Fazenda", eles terminaram pela primeira vez o noivado. Na época, MC Gui teve um envolvimento polêmico com Aline Mineiro no programa.

Bia e o artista disseram na ocasião que o término havia sido de comum acordo. Dessa vez, nos mesmos vídeos publicados nesta segunda-feira (10), ela comentou que deu uma segunda chance ao relacionamento, acreditando em uma mudança efetiva no comportamento de MC Gui.