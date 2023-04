Aos 80 anos, Susana Vieira fala sobre nova personagem: ‘1ª vez que vou fazer uma velha’

A atriz Susana Vieira, de 80 anos, está confirmada no elenco da próxima novela das 21 horas, “Terra e Paixão”. Ela será Cândida, uma dona de bar veterana.

“É a primeira vez que vou fazer uma velha, como se fosse uma pessoa bem mais velha que eu sou, apesar de já ter 80 anos e não aparentar”, contou ela à coluna de Ancelmo Gois, de O Globo.

Cândida guardará um segredo sobre Antônio La Selva, papel de Tony Ramos, fazendeiro que vive um confronto com a protagonista da novela, Aline (Bárbara Reis). A personagem seria inicialmente de Fernanda Montenegro.

Cândida terá cabelos grisalhos na trama, o que deixou Susana Vieira assustada no início. “Tinha trauma de cabelo branco, não podia ter um centímetro, que corria para cobrir. Vários preconceitos. Mas vamos falar a verdade? Se todas as mulheres gostassem de ter cabelos brancos, não existiriam as grandes multinacionais de tinta de cabelo, né? Quando eu pintei, achei bonito”.

Volta à atuação

A atriz ainda falou sobre voltar a atuar depois da pandemia.

“Foram os dois anos mais esquisitos da minha vida, tive todos os sentimentos. Sem o trabalho, parecia que eu tinha caído num poço. Ano passado, fiz teatro em Portugal e no Rio, mas peguei a Covid e fiquei muito grave. Finalmente, passei essa fase e voltei quarta passada aos estúdios. Foi o primeiro dia de encontrar todo mundo. Fiquei emocionada e feliz”.

“Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco, tem previsão de estreia em maio, após “Travessia”.