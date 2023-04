Kelly Key publica foto em família e fãs apontam indireta para Latino

Kelly Key compartilhou com os seguidores do Instagram uma foto rara em família, nesse domingo (9). Na imagem, a artista aparece ao lado do companheiro, Mico Freitas, e dos três filhos, Suzanna, Jaime e Artur. Na legenda, ela desejou feliz Páscoa e fez uma reflexão.

“Feliz Páscoa, da minha família para a sua! Essa foto me lembra que não importa o quão longe a vida nos leve, a nossa família sempre estará unida em amor, memórias e valores muito claros e bem estabelecidos! A Páscoa é um momento para celebrar essa união e renovar nossa gratidão por tudo o que temos. Que ela seja mais uma oportunidade para fortalecer os nossos laços, para nos lembrar da importância de valorizar cada momento e de amar intensamente aqueles que estão ao nosso redor! A união é a nossa força, e juntos, podemos superar qualquer desafio”, escreveu ela.

Nos comentários, além de elogios à família de Kelly Key, os fãs apontaram uma indireta para a discussão de Maíra Cardi e Latino, que também aconteceu no domingo.

“A resposta em uma foto”, escreveu uma seguidora. “Quem mais veio procurar um comentário da Maíra Cardi? Família linda, Kelly Key. Deus abençoe grandemente”, disse outra. “Apague a foto porque o pai dela pode se sentir ofendido. Gente, contém ironia”, alfinetou outra. “Para um bom entendedor, uma foto basta”, escreveu mais uma.

Comentário polêmico

As indiretas dos fãs de Kelly Key aconteceram após Latino deixar um comentário polêmico na foto de Maíra Cardi. O artista não gostou que a coach postou uma foto ao lado do novo namorado, Thiago Nigro, e da filha, Sophia, fruto do relacionamento que ela teve com Arthur Aguiar.

“Achei top a foto! Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não está 100% bem resolvida. Desculpa está me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa”, publicou Latino.

Maíra rebateu o comentário: “Sim, verdade, Latino, me lembro sim que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa Kelly Key, que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos há mais de 20 anos! Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha. O Thiago é essa pessoa para mim, e se Deus quiser eu terei a mesma benção que sua ex e sua filha tiveram, só que ainda melhor, pois além dele, ela [Sophia] ainda terá um pai presente que a ama muito”.