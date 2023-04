Alguém foi eliminado da Dança dos Famosos, hoje, domingo (9)? Veja classificação

O grupo de mulheres da Dança dos Famosos 2023, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, dançou ao ritmo do zouk neste domingo (9).

Não houve eliminação nesta etapa, que é classificatória. As mulheres vão dançar por três semanas, e as participantes com as quatro piores notas acumuladas disputarão uma nova repescagem.

O destaque deste domingo foi a atriz Carla Diaz, que assumiu a liderança do grupo ao lado do coreógrafo Diego Basílio.

Empatadas na lanterna, ficaram a cantora Gabi Melim e a atriz Priscila Fantin.

A #DançaDosFamosos só tá começando e vem conferir a classificação final dessa primeira rodada das meninas! #Domingão pic.twitter.com/I61fW8F1bN — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 9, 2023

Confira a classificação geral:

Carla Diaz e Diego Basílio: 55,6

Juliana Alves e Bruno Diaz: 55,4

Daiane dos Santos e Dani Norton: 55,3

Heloísa Perissé e Leandro Azevedo: 55,3

Rafa Kalimann e Fernando Perrotti: 55,3

Gabi Melim e Jefferson Bilisco: 55,0

Priscila Fantin e Rolon Ho: 55,0

Notas baixas

O júri artístico contou com as atrizes Thalita Carauta e Carolina Dieckmann, e o júri técnico, com os dançarinos e coreógrafos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

O júri técnico nãou poupou as participantes de várias notas baixas. Priscila Fantin chegou a ficar boquiaberta com um 8.3 de Zebrinha.

Heloísa Perissé levou um 8.4 de Ana Botafogo, mesma nota que Carlinhos de Jesus deu a Rafa Kalimann. Carla Diaz conseguiu a melhor nota: 8.6, seguida por Juliana Alves, com 8.5.

A final da Dança dos Famosos 2023 está marcada para o dia 2 de julho deste ano.