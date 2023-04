Quem foi eliminado da Dança dos Famosos, hoje, domingo (2)

Duas duplas foram eliminadas, em uma repescagem, na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (2). Outras duas duplas voltam à disputa.

O ritmo da vez era a pisadinha. Entre as mulheres famosas, foi eliminada a artista Linn da Quebrada, ao lado do dançarino Hugo Frade, com uma nota somada de 59. A atriz Priscila Fantin e o parceiro Rolon Ho sobreviveram com 59,5 pontos.

Veja apresentação de Linn da Quebrada:

Já entre os homens famosos, o ator e cantor Guito foi eliminado junto da dançarina Mariana Gomes, também com nota total 59. Enquanto o cantor Nattanzinho e a parceira Bia Marques chegaram aos 59,5.

O júri técnico contou com os convidados Maria Beltrão (jornalista) e Rafael Portugal (humorista), e o júri técnico, com os dançarinos e corógrafos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A final da Dança dos Famosos 2023 está marcada para o dia 2 de julho deste ano.

Veja apresentação de Guito: