Quem é a Vovó Tartaruga do The Masked Singer, desmascarada neste domingo (2)

A Vovó Tartaruga do The Masked Singer Brasil foi desmascarada como a atriz Nanda Costa. Ele perdeu o duelo da semifinal da terceira temporada do programa e foi eliminada neste domingo (2).

Após soltar a voz mais uma vez no reality show, os jurados decidiram desmascarar a participante, revelando ao público a identidade de Nanda. Semanas atrás, a artista também participou do Masked como jurada convidada. O duelo final, dessa vez, foi contra DJ Vitória-Régia.

Nas duas vezes que subiu ao palco, a atriz cantou em um dueto. A primeira foi com Simone e, na segunda, cantou a música "Malandragem", famosa na voz de Cássia Eller, na apresentação individual no duelo com a Abelha-Rainha.

Legenda: Atriz cantou em dueto com Simone Mendes e apresentou "Malandragem" na apresentação individual Foto: Reprodução/Globo

Emocionada, Nanda contou que tinha muita vergonha de cantar, mas ficou sabendo que o programa não era apenas sobre isso. Ela também partilhou que foi convidada duas outras vezes, mas que, por conta da gravidez das filhas gêmeas, não conseguiu participar da atração.

"Hoje, minhas tartaruguinhas assistem e adoram o programa", falou, às gargalhadas. Segundo ela, a referência para fazer a personagem foi a própria avó, a quem descreveu como alguém forte e engraçada.

Xodós

Nanda está junta há nove anos da percussionista Lan Lanh. Elas são casadas desde 2019. As duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, que vão completar dois anos em outubro.

Para a atriz, um dos maiores desafios da participação no programa foi ficar longe das filhas por uma semana pela primeira vez desde que as meninas nasceram.

Foi divertido demais acompanhar você como a Vovó Tartaruga por aqui também, @Nandacostareal 💜🐢 A gente já tá aqui com saudades da nossa idosinha! #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/J9zWVTQTYa — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) April 2, 2023

Além disso, em uma das apresentações do reality, ela perdeu o pai, prestando homenagem a ele ao cantar "Tocando em frente", de Almir Sater. "Esse programa vai ser inesquecível pra mim por todos esses motivos".

Como foi o programa

Neste domingo, os mascarados tiveram um desafio extra: fazer um dueto com um grande artista da cena musical brasileira na primeira rodada de apresentações.

Na dinâmica da semana, o Galo cantou o hit "Dengo" com o cantor João Gomes. Já a Abelha-Rainha se apresentou ao lado de Péricles, que retornou ao reality, com a canção "Até que durou".

Legenda: Semanas atrás, a artista também participou do Masked como jurada convidada Foto: Reprodução/Globo

Quem também retornou ao programa foi Simone Mendes, que cantou com a Vovó Tartaruga a música "Vontade de Morder".



Priscilla Alcantara saiu dos bastidores para o palco mais uma vez, tendo se apresentado ao lado de DJ Vitória-Régia com a música "Sobrevivi".

Além de participarem da primeira rodada de apresentações dos mascarados, os convidados abriram o programa ao lado de Ivete Sangalo cantando clássicos como "Palco" e "Realce", de Gilberto Gil.

Quem está na final

Abelha-rainha, Galo e Vitória-Régia estão na final da terceira temporada do programa. A primeira foi a escolha número um do público, com 58% dos votos.

O segundo recebeu 52% dos votos do público, ao passo que a terceira foi a escolhida dos jurados na disputa com Vovó Tartaruga.

O Masked Singer Brasil tem apresentação de Ivete Sangalo e, além dos jurados Thaís Araújo, Matheus Solano, Sabrina Sato e Eduardo Sterblitch, recebeu neste domingo a participação da atriz Deborah Secco.