Quem foi eliminado no Bake Off Brasil ontem? Veja as provas deste sábado (1º)

Após terem apresentado um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, os participantes Bárbara e Gianne Albertoni deixaram o Bake Off Brasil - Celebridades no último sábado (1º).

"Queria agradecer a todos, sempre tive um sonho de aprender cozinha e minha mãe nunca me deixou entrar em uma cozinha e aqui eu aprendi com cada um, um prazer, é muito bom chegar em casa e poder fazer um bolo para os meus enteados e eles gostarem", disse, emocionada, Gianne Albertoni.

Bárbara se disse emocionada com o entrosamento no reality e disse que foi uma das experiências mais legais que já teve. "Ninguém competiu com ninguém, eu realmente acredito que estamos todos competindo com nossos 'eus' da semana passada", disse.

Para avançar no jogo, os participantes tiveram que ser "duplamente criativos e duplamente habilidosos". Eles tiveram que trabalhar em dupla para fazer dois bolos confeitados diferentes que tivessem relação entre si.

Como exemplo, a chef confeiteira Beca Milano apresentou um bolo com o tema "mundo das artes" e um com a temática "reino da confeitaria".

Prova técnica

Além disso, eles também tiveram que reproduzir o bolo "Mix de Sensações", com uma camada de massa de maracujá e uma camada de geleia de morango com goiabada em seguida.

Sob o comando da apresentadora Nadja Haddad, o "Bake Off Brasil – Celebridades" é televisionado aos sábados, a partir das 21h30, logo após o resumo de “Poliana Moça”, no SBT.