Knotfest anuncia line up completo para 2024

O perfil oficial do Knotfest Brasil divulgou o line-up completo dos dois dias de festival nesta sexta-feira (5). O evento será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Estão confirmados na festa nomes como Mudvayne, Ratos de Porão e Bad Omens. A edição de 2023 havia sido cancelada pela organização, mas as apresentações foram confirmadas para este ano. No total, a programação conta com mais de 20 bandas. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site do evento. (Veja line-up completo abaixo)

Knotfest é um festival de música criado pela banda de metal norte-americana Slipknot. A primeira edição aconteceu em 17 de agosto de 2012.

Veja também Zoeira Cyndi Lauper se decepciona ao ver público deixar show após hit, diz jornal Zoeira Pitty passa por cirurgia de emergência e tem shows cancelados em três cidades

O festival vai receber o show do Slipknot com o baterista brasileiro Eloy Casagrande, ex-Sepultura, pela primeira vez no Brasil. A banda vai se apresentar nas duas datas com sets diferentes: celebração dos 25 anos do grupo no sábado e um show especial do IOWA no domingo.

"Chegou a hora!! Confira o lineup da nossa segunda edição, no Allianz Parque. O KNOTFEST Brasil 2024 será histórico, com mais de 20 bandas, shows inéditos e exclusivos na edição do Brasil e ainda com duas apresentações imperdíveis do Slipknot: celebração dos 25 anos no sábado e um show especial do IOWA no domingo! Ingressos já disponíveis", diz a publicação do evento no Instagram.

Programação do Knotfest de sábado, 19 de outubro

Slipknot: celebração dos 25 anos

Mudvayne

Amon Amarth

Meshuggah

DragonForce

Orbit Culture

Ratos de Porão

Krisiun

Project46

Eminence

Kryour

Programação do Knotfest de domingo, 20 de outubro