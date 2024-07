Pitty passa por cirurgia de emergência e tem shows cancelados em três cidades

A cantora Pitty precisou passar por uma cirurgia de emergência nessa terça-feira (2), segundo informações confirmadas pela própria assessoria da artista. Mais detalhes sobre o procedimento não foram informados, mas sabe-se que ela passará por recuperação nos próximos dez dias.

Três shows da cantora foram cancelados por conta da cirurgia. Segundo a equipe de Pitty, em nota oficial, três shows previstos para os próximos dias terão novas datas, que futuramente serão informadas ao público.

"Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG", iniciou a equipe da nota.

O pronunciamento cita que as produtoras dos eventos informarão "oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows". Em seguida, a equipe lamentou os cancelamentos e os transtornos, reafirmando que a recuperação da artista será acompanhada e o esperado é que o retorno dela aos palcos "aconteça o mais brevemente possível".

A cantora Pitty é atração confirmada do festival Rock in Rio, com apresentação marcada no Palco Sunset, no dia 15 de setembro. No local, será promovido o encontro do Planet Hemp e Pitty com a apresentação do Barão Vermelho, com Rodrigo Suricato.