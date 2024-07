Davi do BBB 24 assume affair com musa do Boi Garantido

O vencedor do BBB 24, Davi Brito se declarou para a dançarina Tamires Assis nas redes sociais, nesta terça-feira (2). O ex-motorista de aplicativo assumiu o affair com a musa do Boi Garantido. Ela é cotada como a próxima cunhã-poranga da "nação vermelha", cargo ocupado atualmente por Isabelle Nogueira, também ex-BBB 24.

"Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", compartilhou nos stories do Instagram, ao exibir uma chamada de vídeo com Tamires.

No feed, o vencedor também compartilhou uma foto com Tamires. "Estou apaixonado", diz a legenda. Fãs e amigos de Davi o chamaram de "emocionado" e pediram para ele "esperar o carnaval".

Na última sexta-feira (28), Tamires e Davi foram flagrados aos beijos em um dos camarotes do Festival de Parintins. O suposto casal não se manifestou sobre os registros.

Quem é Tamires Assis?

Tamires é natural de Manaus e atualmente está como guia do Boi Vermelho. Ela é considerada uma das pessoas mais cotadas para ser a próxima cunhã-poranga da associação, podendo substituir Isabelle Nogueira no futuro.