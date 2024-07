Entenda polêmica envolvendo Deolane Bezerra e Fiuk

Deolane Bezerra abriu o jogo sobre o fim do affair com Fiuk. Segundo a advogada, nunca houve relacionamento entre os dois e o caso era apenas uma "brincadeira" inventada para gerar "conteúdo" nas redes sociais.

Em uma live realizada nesta terça-feira (2), no Instagram, Deolane deu detalhes sobre o affair. "Quando eu vi que estava passando dos limites, decidi parar. Eu achei que ficaria tudo bem. Não achei que ele iria remoer. Desculpa, Fiuk. Frustação, né, amigo?", disparou.

"Não estou me achando, não sou a mulher mais linda do mundo, a mais gostosa. Inclusive, você já pegou várias menininhas lindas, como você falou. Mas não é o meu estilo. Me perdoa se eu te magoeei. Me perdoa se eu feri teu ego", disse.

A advogada ainda revelou que o cantor tentou agarrá-la enquanto ela dormia. "Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede, até 10h da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido", acusou.

"Para de ser babaca. Faça a sua história. Para de ser vítima. Para de ser palhaço. Para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca, você não tem 18, não. Você não vai montar em cima de mim, não, que eu não sou otária. Não sou a vilã da história, não", detonou.

VERSÃO DE FIUK

Após a live de Deolane, foi a vez de Fiuk abrir uma transmissão ao vivo e dar sua versão dos fatos. O cantor começou negando que tentou agarrar a advogada enquanto ela dormia.

"Não sei o que a Deolane queria. Não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela, e agora tá inventando essa história. Eu gosto de respeitar as mulheres. Fico triste de ela querer me fazer mal de algum jeito. É uma pena, cara", disse.

"Não consigo ficar com ódio no coração, mas isso é uma coisa séria! É só isso que eu fiquei chateado: de inventar essa história de que fui pra cima. Imagina, de jeito nenhum. Fazer um negócio desses pras pessoas acharem alguma coisa? Não estou entendendo, de verdade mesmo. Era pra ser algo leve. Que tudo isso seja um passo para algo melhor e mais tranquilo", reforçou.

Fiuk também confirmou que o relacionamento dos dois era uma brincadeira. "Acabei embarcando na brincadeira, foi leve, a gente dava muita risada. Criei carinho por ela como amiga, não entendo esse ódio dela", pontuou.