Saiba quando saem os novos episódios de Casamento às Cegas 4

A primeira e segunda partes da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil" já estão disponíveis na Netflix. A plataforma liberou oito episódios ao longo do mês de junho e fãs do reality show já estão ansiosos pela parte final.

Chamada de "Uma Nova Chance", a nova edição do reality conta com participantes divorciados ou que viveram um noivado que não deu certo. Camila Queiroz e Klebber Toledo seguem como apresentadores do programa.

Os primeiros quatro episódios da temporada foram lançados no dia 19 de junho. Já a segunda parte, que também contou com quatro episódios, chegou ao catálogo do streaming no dia 26.

A parte final, que terá dois episódios, e mostrará o casamento dos participantes, chegará na plataforma ainda em julho.

DATA DA PARTE FINAL DE 'CASAMENTO ÀS CEGAS'

Episódio 9 – 3 de julho;

Episódio 10 – 3 de julho.

Alerta: o texto a seguir contém spoilers dos episódios já lançados.

DESISTÊNCIA DE ARIELLA E EVANDRO

Evandro Pinto e Ariela Carasso foram um dos casais formados na 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil". No entanto, eles passaram por uma série de conflitos e Evandro optou por desistir do programa.

Após as gravações, Ariela chegou a ser flagrada ficando com um ex-participante do reality da Netflix. Conforme o colunista Lucas Pasin, do Uol, ela chegou a trocar beijos em uma festa com Italo Antonelli, conhecido como um dos "boy lixo" da 3ª temporada.