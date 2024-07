Carla Perez celebra namorada da filha em data especial: 'Te amo'

Carla Perez demonstrou todo o afeto que possui pela nora Daze, namorada de Camilly Victória, filha mais velha da ex-É o Tchan, por meio de uma publicação no Instagram nesta terça-feira (2). A dançarina compartilhou uma foto com a moça e falou sobre a relação das duas.

"Meu amor, eu rezo para que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário. Eu te amo", escreveu na publicação seguida de vários emojis carinhosos e hashtags.

Daze tem 22 anos e vive em Orlando, nos Estados Unidos. Ela também tem carreira na música, assim como Camilly, que é filha de Xanddy e Carla Perez.

O relacionamento de Camilly e Daze veio a público em julho do ano passado, com um vídeo que mostrava trocas de carinho entre as jovens. Na época, Camilly escreveu que Daze era a "pessoa favorita" dela, acendendo os rumores do relacionamento.

Com a repercussão, Xanddy se pronunciou em meio aos boatos de que não apoiava o relacionamento da filha. Segundo ele, a base familiar deles "sempre foi o amor e o respeito acima de tudo" e pontuou também que "jamais teria algum problema" por conta das escolhas dos filhos.

O namoro entre as duas segue cerca de um ano depois e Daze aparece frequentemente nos vídeos da família de Camilly.