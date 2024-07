Márcia Fu critica desempenho de Key Alves como atleta do vôlei; ex-BBB rebate

Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei e ex-participante do reality show "A Fazenda", viralizou nas redes sociais ao falar do desempenho da também atleta do esporte e ex-BBB, Key Alves.

Em entrevista ao programa "De frente com blogueirinha", a veterana disse que Key não é uma atleta de alto rendimento.

O assunto começou com Márcia falando sobre sua carreira de jogadora e as lesões que ela tem devido ao tempo que foi atleta de vôlei.

“Eu joguei [por] 20 anos. Eu parei mesmo por causa de cirurgia no meu joelho e no meu ombro. Eu tenho três pinos no ombro e o meu joelho mal consigo andar. A cartilagem desgastou toda, de tanto desgaste com salto. Com atleta de alto rendimento, assim como eu fui, sim [é normal de acontecer].”

Veja também Zoeira A Fazenda: Lucas Buda e ex-esposa estão confirmados no reality, diz site Zoeira Claudia Raia deixa TV Globo após 40 anos na emissora Zoeira Jade Picon surge loira após transformação radical para nova personagem

Em seguida, Blogueirinha perguntou a opinião da veterana sobre Key Alves e se Márcia considerava a ex-BBB uma atleta de alto rendimento.

“Não muito. Não é que ela joga diferente… Na verdade, posso ser sincera? Não conheço muito a Key Alves jogando. Ela joga, nós abrimos portas para ela. Mas jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, [Ana] Moser, vê se você entende, que pegou no pesado. Imagina Cuba hoje e antigamente, aquelas cubanas que saltavam 1,5 metro e metiam o cacete”, respondeu a ex-jogadora.

Key respondeu nas redes sociais

Por meio de stories no Instagram, a ex-BBB mostrou várias medalhas, troféus e camisas dos times nos quais já jogou. “Entendedores entenderão e Deus dá a resposta. Agora rumo aos Estados Unidos porque eu sou ruim demais no vôlei”, escreveu Key.

Legenda: Key Alves mostra medalhas e troféus no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Key postou sobre sua ida para os Estados Unidos Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto postava detalhes sobre a sua viagem para os Estados Unidos, Key Alves postou um texto em resposta ao comentário de Márcia Fu, demonstrando sua chateação com a postura da veterana.

Legenda: Key respondeu Márcia por meio de texto nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Key respondeu Márcia por meio de texto nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora vai iniciar a próxima temporada jogando na League One Volleyball, pelo Houston. Antes de sua passagem pelo Big Brother Brasil 23, Key jogou pelo clube Osasco, de São Paulo, em 2022, antes de lesionar o joelho.