A Fazenda: Lucas Buda e ex-esposa estão confirmados no reality, diz site

A nova temporada de A Fazenda deve render muitas polêmicas e burburinhos. A Record contará com a participação do ex-BBB Lucas Buda e da sua ex-mulher, Camila Moura, no reality show, como uma forma de aumentar o engajamento do público. As informações foram apuradas pelo portal Leo Dias.

Com apresentação de Adriane Galisteu, o programa decidiu que Camila terá vaga garantida direto para a sede, enquanto Buda terá que batalhar para garantir seu lugar na competição.

Assim, ele irá ao Paiol, e o público deve decidir se ele ingressará em A Fazenda.

DIVÓRCIO COM CAMILA

Lucas entrou no “BBB 24” casado com Camila. No entanto, após sua aproximação com Pitel, a mulher afirmou nas redes sociais que se divorciaria do companheiro antes mesmo dele deixar o programa.

Camila também chegou a revelar que Lucas já havia lhe traído antes do "BBB 24", e ela o perdoou.

Com a eliminação de Buda, ela participou do “Mais Você” e fez seu primeiro contato com o ex-companheiro. Camila lamentou que ele não entrou em contato com ela após sair do reality.

“Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele: a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro... Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei, eu tentei, Lucas”, disse na ocasião.