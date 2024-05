Ex-BBB Lucas Buda nega que seja o pai do filho da prima de MC Binn

O ex-BBB Lucas Buda negou que seja o pai do filho que Nina Capelly, prima de MC Binn, está esperando. Lucas e Nina viveram um affair logo após o fim do “BBB 24”. Segundo ela, eles tiveram relações sexuais quatro vezes, todas sem uso de preservativo, e uma com uso da pílula do dia seguinte.

“É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”, disse Lucas à Quem.

Nina também disse, em entrevista, que tem 70% de certeza que o filho seja de Buda. Antes de conhecer o ex-BBB, ela terminou um namoro de quatro anos.

“Tenho 70% de certeza de que é dele [Buda]. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina, que atualmente namora Ketlin Hernandes.

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”.

Dentro do “BBB 24”, Lucas Buda viveu outra polêmica. Sua esposa, Camila Moura, pediu o divórcio quando ele ainda estava no programa, devido a sua aproximação com Pitel.