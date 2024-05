Cantora de funk acredita estar grávida de Lucas Buda: 'Fiquei só com ele até agora'

A cantora de funk, Nina Capelly, 28 anos, acredita estar grávida do ex-participante do BBB 24, Lucas Buda. Além de artista, Nina é prima de MC Binn, que também esteve no reality show. As informações são da Quem.

"Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela. Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas fiquei com o Buda, não estava com mais ninguém", afirmou Nina ao veículo.

Segundo a prima de MC Binn, ela tentou entrar em contato com o ex-BBB, mas não obteve resposta. "Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”.

Ela também detalhou suas intimidades com Buda, contando que em todas às vezes em que se relacionaram, não houve uso de preservativos.

Nina que já é a mãe de um menino de 6 anos, afirmou que a gravidez é fruto da ausência de responsabilidade dela e do parceiro, e isso a faz se sentir triste.

Lucas Buda ainda não se pronunciou sobre a situação.