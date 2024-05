Ex-BBB Lucas Buda e familiares são vítimas de assalto no Rio de Janeiro

O ex-BBB Lucas Henrique, Buda, e seus familiares foram vítimas de um assalto na madrugada deste domingo (26) no Rio de Janeiro. A equipe dele divulgou uma nota nas redes sociais informando o ocorrido.

“Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos. Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem”, dizia a nota.

A agenda que a família cumpria era o Festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Gávea, na Zona Sul do Rio. De acordo com o comunicado, a equipe registrou boletim de ocorrência. Eles solicitaram que ignorasse qualquer tentativa de contato de Buda, na tentativa de evitar golpes.

Depois, o ex-brother publicou um story relatando o susto. “Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Pouquinho antes de chegar em casa, a gente foi interceptado por um veículo, e três pessoas saíram armadas e levaram tudo: Levaram celular, levaram relógio, levaram documentos, carteira, enfim”, descreveu Buda aos mais de 1 milhão de seguidores.

Lucas reforçou ainda que dará um tempo das redes sociais para resolver “burocracias”. “Provavelmente vou ficar mais sumido por conta disso. Tô bem fisicamente, isso que importa, as coisas materiais a gente vai recuperando com o tempo e hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem apesar do que aconteceu. Obrigada pelo apoio e mensagens de carinho”, encerrou o professor de capoeira.

Antes do incidente, Buda curtiu shows de Mano Brown, Djonga, É o Tchan e BK’. No festival, ele se encontrou também com o ex-BBB e ator Babu Santana, além do dramaturgo Adalberto Neto.