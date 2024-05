Karoline Lima rebate ex-babá e solta indireta para Militão: 'do nada me tornei a pior mãe do mundo'

A influenciadora cearense Karoline Lima usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (28) para rebater acusações de uma ex-babá da filha Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão.

A profissional teria cuidado da criança durante seu primeiro mês de vida, ainda na Espanha, país onde o atleta mora. Karoline Lima foi criticada pela mulher com relação à postura dela, acusando-a de" mãe de foto de Instagram" e que ela frequentava baladas quando a bebê ainda tinha poucos dias de nascida. Diante da repercussão da fala, a influenciadora se defendeu das acusações e disse que a ex-babá é um "pessoa sem escrúpulos".

"Não vou permitir que ninguém me desmoralize como mãe, que ninguém tire meu mérito, que ninguém desqualifique quem eu sou e quem eu fui como mãe. Essa moça falou que com três dias de vida da minha filha, eu já estava em balada. Você não precisa ter mais de um neurônio pra entender que, fisiologicamente, isso é impossível. Eu [ainda] estava sangrando", disse Karol.

Depressão e humilhações

A cearense aproveitou para expor humilhações que o jogador cometeu quando ela ainda estava grávida e também no período do puerpério. Segundo ela, estava abaixo do peso, depressiva, "sem força nenhuma pra nada" e que pensou em "desistir de tudo".

"Eu grávida ele me humilhou, me abandonou, me deixou sozinha. Ele foi pra balada, ele foi pra farra, e eu estava dentro da casa dele ainda. Eu só consegui sair de lá com um mês de vida da minha filha. Até lá eu ainda estava sendo humilhada e impedida de sair da casa dele, mesmo depois do fim do nosso relacionamento", revelou.

"Quando eu ainda estava na casa dele, eu não saia nem mesmo pra jantar, quanto mais pra balada. Ele fazia isso. Será que ela confundiu?", questionou.

Durante o desabafo, Karol chorou ao relembrar as dificuldades e diz que foi vítima de "abuso psicológico".

"O abuso psicológico que esse povo está fazendo comigo e sempre fizeram não se justifica. Isso por causa de pensão, por causa de dinheiro, isso não justifica. E podem ficar sabendo que vocês vão pagar, eu não digo só de justiça da Terra não, mas da justiça de Deus também", afirmou.

Até o momento, o próprio pai da minha filha sempre tinha dito que eu era uma boa mãe. Por que que do nada quando eu resolvi abrir a boca eu me tornei a pior mãe do mundo? Por que que do nada quando eu comecei a abrir a boca apareceram pessoas para dizer que eu era uma mãe ruim? Deve ser muita coincidência, né? Karoline Lima Influenciadora

Entenda a polêmica entre Karoline Lima e Éder Militão

Nos últimos dias, o zagueiro do Real Madrid decidiu processar novamente a ex, Karoline Lima. O motivo do processo seria o fato de a Influenciadora estar impedindo que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai em Madrid até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Por sua vez, Éder teria dito que não era necessária a presença de outro profissional e ainda pediu no processo que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha.

PROCESSO ANTERIOR

Essa não é a primeira vez que Karoline e Éder movimentam a internet com processos judiciais. Em 2022, o jogador acionou a influenciadora na Justiça por danos morais. Na época, ele pediu R$ 45 mil por danos morais, alegando que Karoline fez postagens prejudicais a sua imagem, incitando os internautas a ofendê-lo.

Em outubro do mesmo ano, o jogador entrou em um novo processo contra Karoline Lima, solicitando para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.