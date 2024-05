Karoline Lima expõe Éder Militão, e internautas criticam jogador: 'pai de Instagram'

A influenciadora cearense Karoline Lima usou as redes sociais para expor a nova briga que vive com o ex-companheiro, o jogador Éder Militão. Ela explicou que o atleta está movendo um segundo processo contra ela, e afirmou que o ex demitiu a babá da filha dos dois, Cecília, e deixou de pagar a professora de natação da pequena.

Após o desabafo de Karoline, internautas “invadiram” o perfil do Instagram de Éder e passaram a criticá-lo. “Traiu, humilhou, não foi homem o suficiente para segurar a família linda que tinha, e agora fica com essa dor de cotovelo”, escreveu uma pessoa. “Pai de Instagram”, publicou outra pessoa. “Esse processo se chama dor de cotovelo de marmanjo”, opinou outro internauta.

Devido às críticas, Militão limitou os comentários de suas fotos. O jogador tenta proibir que Karoline se mude de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está vivendo uma “aventura amorosa”, e que vai mudar a rotina de Cecília por isso.

A influenciadora namora atualmente o jogador do Flamengo Léo Pereira. Já Éder está em um relacionamento amoroso com Tainá Castro, ex-companheira de Léo.