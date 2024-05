Karoline Lima diz que Militão ofereceu moradia para filha em periferia e revela custos da criança

Defendendo-se das acusações de Éder Militão, a influenciadora Karoline Lima revelou, nesse domingo (26), que o jogador queria que ela e a filha morassem em uma kitnet, na periferia de São Paulo. A cearense ainda afirmou ser quem paga a maior parte do aluguel de R$ 37 mil do apartamento em que mora com a filha, apesar do salário milionário do ex-companheiro.

Em sequência de stories publicada no Instagram, a criadora de conteúdo declarou que o jogador pouco contribui para garantir um padrão de vida confortável para a pequena Cecília, de 1 ano e 8 meses: “Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário”.

“Sabe o apartamento maravilhoso que moro em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e muita humilhação”, afirmou Karoline.

A influenciadora ainda compartilhou a captura de tela de uma troca de mensagens com o ex-companheiro, em que Militão se oferece para pagar por um imóvel em Pirituba, na região periférica de São Paulo, para Karoline e Cecília morarem.

“Vocês sabem que escolhi morar onde eu moro, que é um lugar com segurança, conforto e boa qualidade e vida. Porque, por ele, a gente estava morando em Pirituba, morando numa kitnet. Ele me falou que eu deveria achar ótimo ele me oferecer a casa lá no subúrbio de Pirituba porque ele tinha me tirado de uma kitnet”, declarou ela.

Legenda: Jogador ofereceu moradia para a filha em Pirituba, na periferia de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Em outro trecho da publicação, Karoline pontua que, pelo padrão de vida que ostenta, o atleta já poderia ter comprado uma residência e a colocado no nome da filha.

“A palavra 'aluguel' nem era para estar sendo citada na conversa. Pelo padrão de vida que o Éder Militão tem, ele poderia muito bem, se ele realmente se importasse, se ele realmente tivesse intencionado em dar o melhor para a filha dele, ele poderia muito bem dar uma casa para ela, no nome dela para ela ter uma garantia, ter uma segurança. Acho que seria o mais justo”, refletiu a criadora de conteúdo.

RETORNO DA FILHA AO BRASIL

Ainda sobre as negociações em relação à moradia, a influenciadora também compartilhou mensagens trocadas com Militão após o nascimento da herdeira, em que ela reflete sobre voltar para o Brasil com a filha ou permanecer na Espanha, onde Cecília poderia conviver mais com o pai.

Na conversa, o atleta afirma que a melhor opção é o retorno ao país sul-americano e diz que irá providenciar a viagem de volta. Como resposta, a influenciadora escreveu: “Deixo para você escolher. Você que escolhe se você quer conviver mais ou não com a sua filha. Faça o que achar melhor”.