Casamento às Cegas: Ariela surpreende e fica com ex-participante de reality da Netflix; saiba quem é

A participante da 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil", Ariela Carasso, foi flagrada ficando com um ex-participante do reality da Netflix. Conforme o colunista Lucas Pasin, do Uol, ela chegou a trocar beijos em uma festa com Italo Antonelli, conhecido como um dos "boy lixo" da 3ª temporada.

Nos novos episódios, lançados na quarta-feira (26), o público descobriu que o noivado de Ariela com Evandro foi rompido após diversas confusões e desentendimentos. As gravações foram feitas há meses, enquanto o flagra com Italo ocorreu no início deste ano.

Em pronunciamento dado à coluna de Lucas Pasin, ambos confirmaram o envolvimento. No entanto, Ariela detalhou que eles se beijaram apenas uma vez.

Sim, aconteceu uma vez. Estava em uma balada, depois fui para uma padaria, e lá estava ele comigo e com uma amiga. Mas só rolou uma coisa bem boba, nem foi beijão e tudo mais. Mas ele tirou foto. Que ridículo, enfim, fazer o quê?". Ariela Carasso Participante da 4ª temporada de Casamento às Cegas Brasil

Desejo de aparecer

Já Ítalo afirmou que eles se beijaram, mas admitiu a esperança de ser chamado para o "Reencontro" da 4ª temporada e ter mais momentos com Ariela.

"Já ficamos sim. Ultimamente estamos um pouco distantes por conta do programa e das agendas diferentes. As gravações foram em agosto e setembro de 2023. Nós nos conhecemos no início deste ano pelas noites de São Paulo. Investiria em um relacionamento com ela, e se chamarem para o Reencontro com certeza eu vou", disse Ítalo.

Em grupos de ex-participantes do reality da Netflix, há o boato de que Ítalo está tentando se aproximar das participantes desta edição para conseguir aparecer.