Nova temporada de 'Casamento às Cegas' acumula polêmicas envolvendo paternidade e calvície; entenda

A quarta temporada da edição brasileira de 'Casamento às Cegas' ganha novos episódios nesta quarta-feira (26) na Netflix, e já acumula polêmicas desde a estreia. Entre os casos está o de um participante acusado de abandono parental e outro que foi apontado por sofrer de calvície.

Evandro Marcos foi acusado por sua ex de abandonar um filho de 12 anos e dever pensão alimentícia de outras filhas, além de ter um mandado de prisão contra ele. O participante inclusive se manifestou nas redes sociais sobre as questões.

Na nota jurídica assinada pela defesa do participante, é dito que "Evandro procura a genitora de seu filho desde o seu nascimento, e esta, ressentida pelo fim do relacionamento, impediu de todas as formas que o mesmo exercesse a sua função paterna".

"Em uma diversas tentativas de contato, o senhor Evandro sofreu ameaças e humilhações". Ele ainda publicou nessa segunda-feira (24) uma captura de tela do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para mostrar que não possui mandados de prisão abertos.

"Essa é uma das informações que seguem circulando sobre mim, em vários veículos de fofocas e entretenimento, me expondo a polêmicas e comentários, sendo eles bons ou maldosos. Peço por gentileza que verifiquem e ouçam fontes seguras e que não julguem sem conhecer o contexto geral", disse.

Evandro ainda foi acusado de ter entrado no reality show namorando e não dar notícias para a então companheira: "A menina desesperada atrás dele até descobrir que ele está atrás de casamento em reality", disse a ex-companheira.

Veja também Zoeira Quem é Flávia Rocha, socialite acusada de calote de R$ 7 milhões em joias Zoeira Boca Rosa fatura R$ 5 milhões durante live de pré-lançamento de novos produtos É Hit Oruam pede namorada em casamento em Paris: 'Pode tirar tudo de mim, menos você'

'Calvofobia'

A polêmica da calvície começou quando a participante Renata Giaffredo reagiu ao fato de que Patrick Ribeiro é calvo. Ele acusou a colega de elenco de "calvofobia" e disse que ela foi preconceituosa.

O trecho, inclusive, viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na fase de lua de mel dos casais, quando Renata estranhou o fato de Patrick aparecer de boné. "Eu evito ficar com calvo", disparou a advogada.

Patrick disse que usa o boné por questão de autoestima. "Pergunta de milhões: É uma forma de preconceito debochar de uma condição genética como a calvície, sendo que quem tem não escolheu e sofre com isso? Não é como em outras condições genéticas que não se enquadram no padrão social de beleza?", desabafou o participante.