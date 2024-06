Boca Rosa fatura R$ 5 milhões durante live de pré-lançamento de novos produtos

A influenciadora Bianca Andrade estreou, na noite da última terça-feira (25), a sua própria marca através de uma live de pré-lançamento e, em quatro horas, faturou cerca de R$ 5 milhões. A ação teve duração de 4 horas e 64 mil itens foram comercializados.

Apenas nos primeiros 10 minutos de live, a marca atingiu o seu primeiro milhão em vendas. Ao todo, aproximadamente 1 milhão de pessoas assistiram à transmissão ao vivo. O pico de audiência foi de 110 mil acessos simultâneos.

Pré-venda de produtos

Na live, Bianca abriu a pré-venda da linha e apresentou tutoriais de como usar os primeiros produtos: O Stick Pele, uma base em bastão, disponível em 50 cores; um pó compacto e sticks funcionais, que servem como blush, sombra e batom. Em 20 minutos de transmissão, alguns tons da base já estavam esgotados.

A empresária escolheu o formato da live como pontapé, visando uma aproximação do público com um conteúdo educacional sobre maquiagem. De acordo com ela, o resultado das vendas foi o dobro do que estipulou como meta.

Os produtos da marca Boca Rosa estarão disponíveis para o público geral a partir do dia 10 de julho no site oficial da marca e em pontos de venda do varejo.