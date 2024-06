Quem é Flávia Rocha, socialite acusada de calote de R$ 7 milhões em joias

A socialite Flávia Rocha foi acusada de um calote de cerca de R$ 7 milhões em joias. De acordo com informações do jornal O Globo, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na mansão da empresária, localizada no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (20).

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que as investigações seguem em sigilo policial.

Segundo veiculado pela revista Contigo!, Flávia estaria em posse de 93 peças da joalheria Dani Rigon, avaliadas em R$ 7 milhões. Ela teria se recusado a pagar e devolver os itens subtraídos da empresa.

A socialite também teria dívidas de compras anteriores na mesma joalheria, que chegam a R$ 1 milhão. O caso foi encaminhado para a Justiça e ela foi acusada de apropriação indébita.

Até o momento, a empresária não se manifestou sobre o ocorrido.

Quem é Flávia Rocha

Flávia Rocha é empresária no ramo da beleza e proprietária do Grupo Farmamake, responsável pelas marcas Tracta, Frederika Make, Urban, Farmaervas, Face It, TB Make, Make e Mr And Miss Pet.

Foi parceira da linha de maquiagem da Bruna Tavares, mas teve a colaboração encerrada nesta quarta-feira (26), por decisão da influenciadora, após as acusações de calote da socialite.

A empresária é considerada uma das pioneiras no desenvolvimento de cosméticos naturais e produtos fitoterápicos no Brasil. Ficou conhecida nacionalmente pela participação no reality show "Mulheres Ricas", exibido pela Band em 2012 e 2013.