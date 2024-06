Filho de Faustão abre o jogo sobre fortuna do pai: 'Não é meu'

João Silva, de 20 anos, filho do apresentador Fausto Silva, afirma que não quer depender da herança do pai e está trabalhando para construir seu próprio patrimônio. Ele falou sobre o assunto em entrevista ao programa No Lucro CNN.

Segundo João, a fortuna de Faustão não é o seu dinheiro. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou.

O apresentador contou que fez um trato com o pai para que ele se tornasse independente após os 21 anos. "Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas", relatou.

João ainda falou que não gosta de comprar roupas caras e prefere gastar com relógios e viagens. "Eu gosto de viajar. Sou ligado a experiências. Acho que o que deixa na vida de memória são as viagens, os momentos com os amigos, a família. Então gasto muito dinheiro com viagens", disse.