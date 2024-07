Ator Antonio Banderas chega ao Brasil para ser jurado na final do Dança dos Famosos

O ator espanhol Antonio Banderas desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (1º), e nesta terça (2) foi visto na sacada do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Jade Picon surge loira após transformação radical para nova personagem Zoeira Márcia Fu critica desempenho de Key Alves como atleta do vôlei; ex-BBB rebate Zoeira Carla Perez celebra namorada da filha em data especial: 'Te amo'

Banderas vai cumprir uma série de compromissos profissionais na cidade. O ator será jurado da final da Dança dos Famosos.

Além disso, nesta terça-feira (2) ocorreu workshop da marca de perfumes do artista no hotel onde Banderas está hospedado.

Agatha Moreira, uma das representantes globais da fragrância, que já interagiu e até brincou com o ator anteriormente, marcou presença no evento.

Na tarde desta terça-feira (2), a atriz Carla Diaz também surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma entrevista com Antonio Banderas completamente em espanhol.

Em sua postagem, Carla disse que essa é a primeira entrevista internacional que fez. Ela ainda agradeceu a Banderas, Agatha Moreira e Romulo Estrela pela oportunidade.