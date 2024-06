Vencedor do BBB 24, Davi Brito ostenta vida de luxo nas redes sociais

Vencedor do BBB 24, Davi Brito exibe nas redes sociais sua nova vida de luxo, após ganhar R$ 2,9 milhões no reality show da Globo. Neste fim de semana, por exemplo, o ex-motorista de aplicativo mostrou a nova mansão na Bahia, onde fez um churrasco na área gourmet e pôde aproveitar a piscina.

“Grato por todas essas conquistas até aqui! Sempre sonhei em transformar a minha realidade e das pessoas a minha volta. Dando início nessa nova etapa. Bora viver”, escreveu na legenda das imagens.

Legenda: Davi mostrou casa que tem na Bahia Foto: Reprodução/Instagram @davioficialll

Veja também É Hit Ralf conta que sonhava em voltar a cantar com Chrystian: 'Esperei que ele fosse me procurar' Zoeira Simony revela que ganhou carro de R$ 730 mil, mas não sabe de quem

Nos comentários, Davi recebeu o apoio dos fãs. “Você merece, amigo”, escreveu a ex-BBB Alane. “Mais que merecido, doutor Davi. Meu campeão”, publicou um fã.

Apesar dos elogios, o baiano deixou o BBB com 10,5 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente está com 9,4 milhões. Em recente entrevista ao Extra, Davi afirmou que os julgamentos e o hate que recebe tem a ver com racismo.

“Muitas pessoas querem ver o preto sempre em posição inferior. A gente pode ter também esse tipo de conforto, vencer e progredir na vida. Mostro isso com a vitória no reality show. E quero ser referência para muitos aqui no Brasil”.