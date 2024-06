Simony revela que ganhou carro de R$ 730 mil, mas não sabe de quem

A cantora Simony contou nas redes sociais que ganhou um carro de luxo de presente, mas não sabe quem o enviou. O automóvel é uma BMW X5, cujos valores podem passar de R$ 730 mil.

“Meu aniversário está chegando, estou acostumada a receber flores. Agora, carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar, vou devolver. A portaria ligou e disse que era entrega de um presente, eu liberei! Chegou o carro em um guincho”, escreveu ela no Instagram, nesse domingo (23).

Simony completa 48 anos no dia 1º de julho. Na imagem publicada na rede social, a artista aparece sentada em cima do carrão preto.

Em um post seguinte, ela se justificou e disse que, após ter câncer, hoje o que tem valor para ela é a vida. “Viajar com meus filhos, almoçar com minha mãe, curtir meus cachorros, e ser exemplo e força para quem está passando por um câncer. Eu não estou nem aí para coisas materiais. Nada do que tenho salvaria minha vida”, afirmou.