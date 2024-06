‘Parecem gêmeas’: affair de Davi, campeão do BBB 24, é apontada como sósia de Isabelle Nogueira

Internautas vêm apontando semelhanças físicas entre a ex-BBB Isabelle Nogueira e Tamires Assis, atual affair do Davi, campeão do Big Brother Brasil 2024.

‘Parecem gêmeas’ e ‘olha só, a boca de coração é a mesma’, são alguns dos comentários no twitter publicados neste fim

de semana. Ambas participam do Festival de Parintins, como membros do Boi Garantido.

O cabelo longo e preto e o formato do rosto entre as duas são outras semelhanças apontadas nas redes sociais.

Davi e Isabelle participaram da mesma edição do BBB e mantiveram amizade ao longo do programa. Expectadores chegaram a apontar interesse de Davi por Isabelle ao longo do confinamento.

Legenda: O casal não se posicionou sobre o suposto affair Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na última sexta-feira (28), Tamires e Davi foram flagrados aos beijos em um dos camarotes do Festival de Parintins. O suposto casal não se manifestou sobre os registros.

Quem é Tamires Assis?

Tamires é natural de Manaus e atualmente está como guia do Boi Vermelho.

Ela é considerada uma das pessoas mais cotadas para ser a próxima cunhã-poranga da associação, podendo substituir Isabelle no futuro.