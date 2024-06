Entenda os itens do Festival de Parintins disputados entre Caprichoso e Garantido

O 57° Festival Folclórico de Parintins começou nesta sexta-feira (28), no Amazonas. Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, o evento é marcado pela apresentação de duas agremiações: os Bois Caprichoso e Garantido.

Segundo a Rede Amazônica, o espetáculo de cada grupo possui 21 quesitos, chamados de itens, que serão avaliados para determinar o vencedor da disputa. Entenda a seguir quais são eles.

COMO FUNCIONA O FESTIVAL DE PARINTINS

Os 21 itens são divididos em três blocos:

Bloco A: quesitos comuns e musicais;

Bloco B: cenografia e coreografia;

Bloco C: parte artística.

Veja também País O que é a festa dos Bois Caprichoso e Garantido? Conheça festival que Isabelle do BBB 24 participa País Festival de Parintins 2024: veja que horas começa e onde assistir ao vivo

Confira a seguir como funciona cada item:

Item 1 - Apresentador

Nesse quesito, o apresentador de cada agremiação será avaliado pelo seu carisma, desenvoltura, alegria, dicção, indumentária e domínio de arena e público.

Item 2 - Levantador de toadas

Os méritos incluem a interpretação, afinação, dicção, timbre e técnica de canto.

Item 3 - Batucada ou Marujada

A Marujada, do Caprichoso, e a Batucada, do Garantido, são a base rítima para o espetáculo. Os méritos envolvem harmonia, cadência, ritmo, constância.

Item 4 - Ritual Indígena

Neste item, ocorre a recriação de rito xamanístico e são avaliadas a teatralização, criatividade, beleza, originalidade e efeitos.

Item 5 - Porta-estandarte

O bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria de cada porta-estandarte é avaliado.

Item 6 - Amo do Boi

Considerado o dono da fazenda, o Amo do Boi é avaliado pela dicção, desenvoltura, postura e expressões cênicas.

Item 7 - Sinhazinha da Fazenda

A sinhazinha é a filha do dono da fazenda no auto do Boi-Bumbá de Parintins. Os méritos incluem beleza, graça, desenvoltura e alegria.

Item 8 - Rainha do Folclore

O item é avaliada pela beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

Item 9 - Cunhã-Poranga

Cunhã-Poranga significa moça bonita, guerreira e guardiã. Os méritos incluem beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

Item 10 - Boi-Bumbá Evolução

Símbolo da manifestação popular, o Boi-Bumbá é avaliado pela evolução e encenação.

Item 11 - Toada, Letra e Música

O item agrega elementos históricos, geográficos, culturais e sociais. A categoria é avaliada pela melodia, métrica, conteúdo, interpretação, composição e harmonia.

Item 12 - Pajé

Os méritos são expressão corporal e facial, movimentos harmônicos e domínio de espaço cênico.

Item 13 - Povos Indígenas

O grupo é avaliado pela sincronia de movimentos, cores e expressões cênicas e danças.

Item 14 - Tuxaua

O Tuxaua é o chefe da aldeia e é avaliada pela plástica adequada ao tema do espetáculo, criatividade e originalidade.

Item 15 - Figura Típica Regional

A figura faz parte da cenografia e deve ser símbolo da cultura amazônica. Os méritos incluem homenagem às raízes da terra, beleza e originalidade.

Item 16 - Alegoria

São as estruturas artísticas que funcionam como suporte cenográfico para apresentação. Ela são avaliadas pela beleza, criatividade e originalidade.

Item 17 - Lenda Amazônica

Trata-se de uma ficção que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto folclórico do Boi-Bumbá de Parintins. Os méritos são imaginação, envolvimento, porte cenográfico e encenação.

Item 18 - Vaqueirada

O agrupamento coletivo é avaliado pela indumentária, coreografia e sincronia.

Item 19 - Galera

Trata-se do grupo de apoio do espetáculo. Os méritos incluem alegria, energia contagiante, sincronia, garra, evolução e empolgação.

Item 20 - Coreografia

Inclui todos os movimentos de dança apresentados durante o espetáculo, que serão avaliados pela expressividade do movimento, sincronia e criatividade.

Item 21 - Organização do Conjunto Folclórico

Inclui todos os itens individuais, artísticos e coletivos embasados no conteúdo do espetáculo e que são apresentados no espetáculos. Os méritos incluem a disposição em que se encontram suas diversidades (tribos, itens individuais, etc.), harmonia, liberdade de movimentos na arena e tempo compatível.