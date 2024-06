Festival de Parintins 2024: veja que horas começa e onde assistir ao vivo

A 57º edição do Festival de Parintins começa nesta sexta-feira (28) e terá o campeão anunciado na segunda-feira (1º/7). O evento contará com três noites de espetáculo, onde os bois Garantido e Caprichoso buscarão a vitória na Arena Bumbódromo, em Parintins, interior do Amazonas.

O Caprichoso levará para a disputa o tema "Cultura, o Triunfo do Povo", buscando defender o seu bicampeonato. Já o Garantido tenta voltar a ser campeão, tendo em vista que sua última vitória foi em 2019. Para isso, o boi vermelho e branco levará o tema "Segredos do Coração" na arena de Parintins.

O festival passou a ter um maior reconhecimento nacionalmente após a participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, no Big Brother Brasil 24.

Onde assistir o Festival de Parintins 2024?

A transmissão do evento será veiculada ao vivo pela TV A Crítica (canal 4 em Manaus) para 13 estados brasileiros: Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. O canal no Youtube de A Crítica também fará a transmissão, disponível para todo o país.

Que horas começa o Festival de Parintins 2024?

As apresentações dos bois Caprichoso e Garantido começam às 21h no horário de Brasília (20h em Manaus).