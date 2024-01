O que é a festa dos Bois Caprichoso e Garantido? Conheça festival que Isabelle do BBB 24 participa

A participante Isabelle Nogueira entrou no BBB 24 exaltando a cultura amazonense. Quem começou a seguir a sister no Instagram encontrou uma série de fotos da manauara com trajes típicos do Festival de Parintins — disputa folclórica entre os bois Garantido e Caprichoso.

Isabelle é a cunhã-poranga do Boi Garantido. “Cunhã-poranga” significa mulher bonita, em tupi-guarani. Ela ocupa a posição de destaque na ala do Garantido, o boi vermelho, desde 2018.

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

Legenda: Bumbódromo, em Parintins (AM) Foto: Divulgação/ Yuri Pinheiro/Secom

A festa popular simboliza uma disputa entre duas agremiações folclóricas no Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo: a do Boi Garantido (vermelho) e a do Boi Caprichoso (azul).

Lenda da região conta que tanto o Boi Garantido quanto o Boi Caprichoso teriam nascido graças a promessas feitas a São João Batista. Por motivos diferentes, mas com as promessas atendidas, cumpririam o que prometiam e, ambos os bois, a partir dali, se apresentariam todos os anos.

Desde 1965, o festival é realizado no município de Parintins e é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O município também é chamado de "a ilha da fantasia" por conta do festival.

Legenda: O boi caprichoso é destacado pela cor azul Foto: Reprodução/Instagram

Em 55 edições do festival, o Garantido foi campeão 32 vezes e o Caprichoso venceu 24. No ano 2000, houve empate. O Boi Negro é o atual campeão.

Quando e onde é realizado o festival?

Por um decreto municipal, as apresentações começam na última sexta-feira de junho e vão até o domingo, sendo os três dias com diferentes espetáculos.

O evento é realizado no Bumbódromo, que tem capacidade para 35 mil espectadores. O espaço é dividido com metade da arquibancada em azul e a outra em vermelho: enquanto uma torcida vibra com a apresentação do próprio boi, a "contrária" fica quieta.