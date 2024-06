Ex-BBB Isabelle vira onça em apresentação no Festival de Parintins

O primeiro dia da programação do Festival Folclórico de Parintins, iniciado na sexta-feira (28), teve como destaque a participação da ex-BBB Isabelle Nogueira. Ela chamou atenção das redes sociais pela caracterização de onça.

Cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle se transformou em onça-pintada no meio do bumbódromo.

A ex-BBB apareceu no meio da alegoria "Noçokem" dando início a apresentação dos festejos.

Amazonense se emocionou

Durante a toada "Isa-a-bela", interpretada pelo levantador do boi vermelho e branco, Sebastião Júnior, Isabelle também dançou e emocionou o público.

Da área do público, os ex-BBBs Michel, Giovanna e Raquele se emocionaram com a apresentação.

As apresentações do Festival de Parintins seguem até domingo (30).