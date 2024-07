Cyndi Lauper se decepciona ao ver público deixar show após hit, diz jornal

Cyndi Lauper, de 71 anos, teria se frustrado durante apresentação no Festival Glastonbury, um clássico musical do Reino Unido, no último fim de semana. Após a performance do maior hit, "Girls Just Wanna Have Fun", ela percebeu que parte da plateia começou a se retirar do espaço. Para completar, antes da chateação, a cantora já teria enfrentado problemas técnicos com o microfone, que foi melhorando à medida que o show acontecia. As informações são do jornal inglês Mirror.

A veterana teve ainda que se ausentar do palco durante outro momento para resolver um “imprevisto”, o que teria acontecido antes de cantar outro grande sucesso de sua coletânea, "I Drove All Night".

A apresentação da cantora também ficou marcada pela celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+, que coincidia com o dia do festival (28 de junho). A artista aproveitou a data para defender os direitos das mulheres.

Os problemas do show foram notados por fãs nas redes sociais. "O retorno de Cyndi aos palcos foi adorável. Mas eu realmente espero que a produção faça o trabalho técnico de forma adequada e suficiente no Rock in Rio. Sem mais problemas com retorno de som, acústica e volume de som, sem problemas com fones de ouvido e todas essas coisas... deixe Cyndi livre de preocupações além de cantar e se apresentar", disse um seguidor em uma publicação do festival.

Cyndi Lauper de fato está confirmada no “Dia Delas” do Rock In Rio 2024, junto a Tyla e Alison Wonderland, no dia 20 de setembro. Se apresentam neste mesmo dia Ivete Sangalo, Gloria Gaynor, IZA, Angélique Kidjo e Katy Perry.