Ex-participante de 'A Grande Conquista' afirma ter sofrido infarto durante o programa

Ex-participante do reality show “A Grande Conquista”, a modelo Ana Paula Oliveira utilizou as redes sociais para revelar o motivo da saída dela do programa, após passar mal e precisar ser socorrida por colegas de confinamento. Segundo a ex-competidora, ela teria sofrido um infarto e teve que deixar a atração para evitar “o pior”.

Em publicação no X, na última sexta-feira (28), Ana Paula explicou ter sofrido um ataque cardíaco durante a participação no reality, chegando a ficar desacordada por muito tempo.

“Para quem não entendeu minha saída do reality, aqui está o porquê: eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo. Fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior”, escreveu ela.

A modelo também aproveitou para esclarecer que o mal-estar não foi causado por uma crise de ansiedade, como especulado por telespectadores: “Realmente foi algo muito grave. Jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade ou [por] saúde mental. Com problema cardíaco não se brinca”.

Por fim, Ana Paula pediu para o público não considerar a saída uma “desistência”, já que a decisão foi tomada como forma de preservar sua vida. “Fui obrigada a sair! Desistir é dizer: quero ir embora, sem ter motivo de risco de vida, simplesmente por opção. No meu caso, ou era a minha vida, ou continuar lá! Não tinha outra opção”, declarou.

Nos comentários da publicação, a modelo agradeceu o apoio dos seguidores e os tranquilizou sobre seu estado de saúde, afirmando já estar recuperada.

DESISTÊNCIA

Ana Paula foi a terceira pessoa a desistir da edição deste ano de “A Grande Conquista”, da Record, deixando a atração no início de maio. Na época, a emissora afirmou que a modelo saiu do reality para priorizar sua saúde, versão reforçada por sua equipe.

“Ela teve taquicardia, desmaiou, e poderia ter acontecido o pior. Ela jamais teria desistido se sua vida não estivesse em risco. Ela optou por preservar sua vida, sua saúde. Ana Paula Oliveira teve uma trajetória linda no programa, foi guerreira, jogou com classe e elegância!”, publicou a equipe, após a saída de Ana Paula.