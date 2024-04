Eloy Casagrande, ex-Sepultura, é confirmado como novo baterista do Slipknot

O brasileiro Eloy Casagrande, ex-integrante do Sepultura, foi confirmado como o novo baterista da banda Slipknot. O anúncio se deu em uma publicação oficial dos nove integrantes do grupo no Instagram, onde ele foi marcado.

Os artistas também atualizaram seu site oficial com uma foto mascarada do baterista recém-contratado.

Eloy deixou a banda Sepultura no final de fevereiro deste ano, poucos dias antes da turnê de despedida "Celebrating Life Through Death" ter início.

Boatos

Após a saída de Eloy, os fãs começaram a especular que o brasileiro estaria na banda americana, que sofreu duas baixas no ano passado.

Os boatos se intensificaram, na última quinta-feira (25), após uma apresentação do Slipknot na Califórnia, nos Estados Unidos. Mesmo mascarado, uma tatuagem no braço do baterista identificou que se tratava do brasileiro.