Drake mentiu sobre motivo do cancelamento de show no Lollapalooza, diz jornal

O rapper Drake desanimou o público do Lollapalooza ao cancelar show em São Paulo, previsto para a noite de 26 de março. Na semana passada, o artista informou que estava sem membros da equipe de som e da produção e precisou suspender o show. Agora, o jornal Folha de São Paulo disse que a desculpa do canadense foi mentirosa.

Sob condição de anonimato, pessoas envolvidas com a produção do festival afirmaram ao veículo paulista que parte da equipe contratada pelo rapper não só já estava no Brasil trabalhando como havia passado a madrugada anterior ao cancelamento fazendo a montagem de cenário.

Equipamentos de áudio, painel de LED e outras estruturas foram montadas, inclusive, ao lado de funcionários do Lollapalooza no Autódromo de Interlagos.

Equipe de rapper estava em hotel

Conforme o jornal paulista, a equipe de Drake, que estava hospedada no hotel Hilton, ficou sabendo que ele não viria mais ao Brasil durante a montagem. Eles descobriram junto com a equipe da T4F —empresa que organizava o Festival até esta última edição.

Ao ser questionado, o festival afirma que não é responsável pela justificativa do artista e apenas reproduziu a mensagem enviada por Drake. A equipe do cantor e a gravadora não foram localizadas pela Folha.

O artista não comentou o cancelamento do show em suas redes sociais até a publicação da matéria reportagem, às 20h40 desta sexta-feira (31). A assessoria da Universal Music, que já distribuiu no Brasil alguns de seus discos, disse que o posicionamento de Drake é o que foi divulgado pelo festival.