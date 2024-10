Como justificar voto pelo e-Título? Veja passo a passo para usar o aplicativo

O aplicativo e-Título está disponível para download até este sábado (5), com o intuito de servir como identificação para os eleitores que já realizaram cadastramento biométrico e possuem foto no app. Para os usuários de Android, é possível baixar por meio da PlayStore, enquanto os usuários de iOS podem baixá-lo pela AppStore.

Vale lembrar que os eleitores que não completaram a biometria terão de apresentar um documento de identidade com foto no dia da votação.

Como baixar e instalar o e-Título?

O primeiro passo é buscar o aplicativo do e-Título na PlayStore ou na AppStore, seja no celular ou no tablet. O download é gratuito , assim como a instalação e utilização dele;

, assim como a instalação e utilização dele; Após a primeira etapa, abra aplicativo do e-Título, clique em "Próximo" e concorde com os termos de uso;

Logo em seguida, será necessário preencher as seguintes informações : nome completo, data de nascimento, tipo de documento (CPF ou título de eleitor), nome da mãe e nome do pai, caso constem. Uma senha será criada já no primeiro acesso;

: nome completo, data de nascimento, tipo de documento (CPF ou título de eleitor), nome da mãe e nome do pai, caso constem. Uma senha será criada já no primeiro acesso; Um questionário pessoal deve ser respondido logo depois para confirmar a identidade do usuário. Em seguida, clique em "Finalizar" e já será possível visualizar o e-Título criado.

O e-Título pode ser utilizado para votar sem o documento de identidade oficial com foto. Para isso, entretanto, é necessário que o eleitor já tenha feito o recadastramento biométrico e o aplicativo tenha foto.

Além disso, ele dá informações completas do local de votação, com zona e seção, e ainda serve para justificar a ausência do eleitor no dia da votação por meio do geolocalizador do celular ou por outros motivos.

Entre outras funcionalidades estão a possibilidade de utilizá-lo para se cadastrar voluntariamente como mesário, emissão de quitação eleitoral, substituição do título impresso e consulta de débitos com a Justiça Eleitoral.

Como justificar voto no e-Título?