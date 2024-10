Baterista Riquelme é preso por falta de pagamento de pensão alimentícia

O baterista Francisco Pedro Alves Dário, conhecido nacionalmente pelo nome de Riquelme, está preso — desde o dia 23 de setembro de 2024 — em cumprimento a um mandado de prisão civil da 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). O instrumentista foi detido por dever pensão alimentícia para um dos filhos que não convive com ele.

A coluna apurou que o baterista se apresentou de forma espontânea à polícia ao ser notificado sobre o mandado de prisão.

O cumprimento do mandado de prisão foi registrado pela Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) e comunicado à 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Riquelme, casado e pai de quatro filhos, passou ainda por audiência de custódia no dia 24 de setembro de 2024.

Dívida de 2018

A prisão ocorre por dívidas dos meses de junho, julho e agosto de 2018. A defesa de Riquelme está a cargo do advogado Carlos Alberto Lopes Júnior. A reportagem entrou em contato com o advogado para ouvir as motivações sobre o atraso de pagamentos da pensão alimentícia, mas as ligações não foram atendidas.

Enquanto não houver resolução sobre o pagamento das obrigações alimentares pendentes, a prisão preventiva de Riquelme permanecerá válida.