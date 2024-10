Wesley Safadão passa por cirurgia de hérnia de disco e anuncia pausa de 10 dias

O cantor Wesley Safadão anunciou pausa na agenda de shows por 10 dias. Em publicação no Instagram, na noite dessa segunda-feira (30), o cearense informou que precisou passar novamente por uma cirurgia de hérnia de disco — o que fez ele ser internado em São Paulo.

"Em virtude de uma nova hérnia de disco, unilateral, o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma nova cirurgia na coluna nesta manhã (30) e precisará ficar em repouso absoluto por 10 dias. A cirurgia foi um sucesso e o artista encontra-se bem e em recuperação", informou a assessoria do cearense em nota.

Assista:

Ainda segundo comunicado, o cronograma de evento de shows do artista não será alterado: "A agenda de shows permanece sem alterações, e as apresentações seguem confirmadas".

Por fim, Wesley agradeceu mensagens que vem recebendo do público. "Agradeço o carinho e compreensão de todos vocês que nunca me deixaram desistir. Em breve estou de volta aos palcos".

Internação sob cuidados de Thyane Dantas

Na noite de segunda-feira, o cantor publicou stories sendo alimentando por Thyane Dantas em quarto do Hospital Sírio-Libanês.

Ainda em vídeo, ele mostrou uma enfermeira fazendo aplicação de medicações no braço: "profenide, tramal e antibiótico", listou a profissional de saúde.

Tratamento desde 2018

Legenda: Equipe multidisciplinar acompanhar o cantor em série de exercícios e alimentação Foto: Reprodução/Instagram

Desde 2018, o cearense enfrenta dores relacionadas à hérnia de disco. Inicialmente, ela sentia dormência nas pernas. Em redes sociais, Wesley Safadão relatou até dificuldades para entrar no carro.

Em 2022, o cearense precisou fazer uma cirurgia de emergência, após o quadro de saúde dele se agravar. Na época, o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, médico do cantor, afirmou que o artista estava prestes com o quadro de “síndrome da cauda equina”, doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral.