Após acidente de kart, Zé Neto exibe grande corte na cabeça

O cantor Zé Neto sofreu um acidente de kart, no sábado (28), quando bateu forte com a cabeça em uma estrutura de ferro. Nesse domingo (29), ele exibiu nas redes sociais o tamanho do corte na testa.

“Tem muita gente mandando mensagem para mim ainda, perguntando se estou bem. Está um pouco inchada, descendo sangue do hematoma. Estou com um dreno que puxa o sangue. Foi um corte bem grande”, explicou ele aos fãs, que estavam preocupados com o estado de saúde do artista.

Conforme o jornalista Léo Dias, Zé Neto teria levado 54 pontos entre a testa e a parte de trás da orelha. Ele estava andando de Kart com Cristiano quando sofreu o acidente. Devido à pancada na cabeça, o artista foi levado às pressas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no Interior de São Paulo.

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, também já se pronunciado nas redes sociais sobre o acidente. “Graças a Deus, não foi nada de mais. Fizemos tomografia, né? Por ter sido a região da cabeça. E sangrou bastante, porque é um lugar que tem muito, muito vasinho, normal. Mas ele está super bem”.

Zé Neto está afastado dos palcos para cuidar de sua saúde mental, desde agosto. A previsão é de que a dupla Zé Neto e Cristiano retorne os shows ainda este ano.