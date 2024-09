Com cachê de R$ 1,1 milhão, Gusttavo Lima cancela show no Sertão de Pernambuco

O cantor Gusttavo Lima cancelou show que faria na próxima quarta-feira (2), na cidade de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco. Conforme comunicado da Balada Eventos, produtora do sertanejo, o cancelamento ocorreu "em comum acordo com a Prefeitura Municipal" e "o evento deve ser remarcado em outra oportunidade na respectiva cidade".

O sertanejo era uma das atrações da festa do padroeiro do Município. Conforme informações do G1, o valor do cachê pela apresentação seria de R$ 1,1 milhão. O G1 mostrou que o contrato com a Prefeitura foi assinado no dia 6 de setembro pela Balada Eventos e Produções LTDA, uma das empresas de Gusttavo Lima que é citada na investigação da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro e já prendeu Deolane Bezerra.

Nesse domingo (29), o Fantástico revelou que Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da investigação que apura jogos ilegais no Brasil. As provas contra o cantor incluem documentos e dinheiro apreendido na Operação. Conforme revelou o Fantástico, foram apreendidos R$ 150 mil em uma empresa do cantor, além de notas fiscais sequenciais emitidas para a PIX365 Soluções (Vai de Bet). A hipótese dos investigadores é de que os recursos financeiros e a documentação serviam para lavar dinheiro.

Outro indício que pesa contra o cantor é a suposta negociação ilegal de dois jatinhos e um helicóptero para empresários que atuam no ramo de jogos ilegais. Conforme as investigações, recursos provenientes do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets foram usados para adquirir as aeronaves em uma estratégia de lavagem de dinheiro.

Cantor voltou aos palcos

Na noite da última sexta-feira (27), Gusttavo Lima realizou o primeiro show após a revogação do mandado de prisão contra ele na Operação Integration. A apresentação ocorreu em Marabá, no Pará, no Festival Plus. Fãs ergueram cartazes e arremessaram presentes para o artista, que falou em honestidade no final do espetáculo.

Durante o show, Gusttavo Lima leu mensagens que fãs escreveram nos cartazes e agradeceu a recepção do público e à organização do evento. "Faça o certo, porque o errado todo mundo faz", repetiu várias vezes o cantor, segundo a Folha de S. Paulo. "Sejam honestos e justos, para que quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", disse ele.

No fim de semana, o sertanejo ainda se apresentou em Parauapebas, também no Pará.