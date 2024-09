Wesley Safadão aposta em gênero arrocha e anuncia festival com datas até 2025; veja programação

O cantor Wesley Safadão está de olho em um gênero bastante consumido em alguns estados do nordeste: o arrocha. O cearense anunciou, na última quarta-feira (25), a criação de um festival voltado ao segmento musical.

Intitulado "Arrocha Safadão", o evento tem o mesmo nome do álbum gravado pelo cantor no último aniversário dele — comemorado no dia 6 de setembro. O setlist voltado ao arrocha ainda conta com feats de Heitor Costa, Natanzinho Lima e Gusttavo Lima.

Datas do 'Arrocha Safadão':

São Paulo - 7 de dezembro

Fortaleza - 25 de janeiro de 2025

Salvador - 8 de fevereiro de 2025

Em cada cidade, o evento terá participações especiais e surpresas exclusivas para o público. As vendas de ingressos para as três edições do festival começam no dia 10 de outubro (São Paulo e Fortaleza) e 15 de outubro (Salvador).

Veja feat de Wesley Safadão e Gusttavo Lima:

"Estou muito feliz em transformar o 'Arrocha Safadão' em um festival. É uma oportunidade incrível de levar essa energia para ainda mais pessoas e celebrar junto com os fãs em três cidades que têm um lugar especial no meu coração", declarou o cearense.

Vale destacar que a nova label do cantor se une à extensa lista de projetos do cantor: Arena Safadão, Bloco Vai Safadão, WS On Board, Garota Vip e Garota White.