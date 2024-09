Iguinho e Lulinha gravam 15 músicas inéditas no projeto 'Na Rota', em Goiânia; assista entrevista

Os sergipanos Iguinho e Lulinha ousaram ao levar forró e piseiro ao reduto da música sertaneja, a cidade de Goiânia. Em uma chácara, com cenário intimista, eles gravaram a produção audiovisual "Na Rota". Com exclusividade, na última quarta-feira (25), a coluna acompanhou os bastidores da gravação e conversou com a dupla.

Obviamente, sendo em Goiás, não poderiam faltar feats com duplas da região: os sertanejos Hugo e Guilherme, além da dupla Day e Lara gravaram com a dupla da região nordeste.

Assista à entrevista:

Ao todo, foram gravadas 15 faixas inéditas e uma regravação de uma dos hits da carreira dos sergipanos. O palco foi amplamente decorado com efeitos especiais que integraram elementos da natureza, criando uma atmosfera única e envolvente, com características do sertão, refletindo as raízes dos artistas — nascidos em Canindé de São Francisco. O cenário rústico foi complementado por um enorme telão de LED e até mesmo um fusca.

Primeiro contato com sertanejos

Em bate-papo nos bastidores com a dupla Hugo e Guilherme, eles falaram que ainda não conheciam Iguinho e Lulinha pessoalmente até o convite para participar da produção audiovisual. "Quando recebemos contato para participar ficamos felizes. Acompanhamos o trabalho deles. Nós gostamos de mesclar o sertanejo com outros ritmos e, de imediato, a gente aceitou", pontuou Guilherme.

Legenda: Produção audiovisual de Iguinho e Lulinha reuniu as duplas sertanejas Hugo e Guilherme e Day e Lara Foto: João Lima Neto/SVM

Day e Lara exaltaram o impacto de Iguinho e Lulinha em Goiás. "O nome deles tá chegando forte aqui em Goiânia. Por sermos da música, a gente fala sobre eles, o mercado conhece. Então, a gente ficou feliz por receber este convite", destacou Day durante entrevista.

Já Lara falou sobre o feat gravado: "Fizemos juntos 'Digitando', uma canção nossa de 2016, do nosso primeiro DVD. Foi bacana ter essa conexão com eles".

A nova produção audiovisual de Iguinho e Lulinha contou com direção musical de Cleber Jones e Ramon no Beat, e com Flaney à frente da direção de vídeo. As composições do novo trabalho trazem romantismo na cadência do forró, com letras que remetem também à sofrência típica do sertanejo. O álbum deve ser lançado nos próximos meses.