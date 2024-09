Chitãozinho e Xororó lançam 'José e Durval' e prometem mais atenção com agenda de shows no Nordeste

Em entrevista exclusiva à coluna, a dupla Chitãozinho e Xororó falou sobre a volta em memórias da infância e adolescência para lançar o álbum "José e Durval". O projeto traz os nomes de batismos dos artistas com clipes inéditos gravados no alto de um prédio em São Paulo, que estão disponíveis no YouTube.

Com 50 anos de carreira, o título do novo trabalho era usado por eles no início da trajetória musical. Chitãozinho contou que a mudança veio com a profissionalização da carreira da dupla.

Assista à entrevista:

"Quando nos aparecemos para fazer os primeiros testes para gravar os discos nas década de 1970, a gente já veio como nome 'José e Durval'. É porque depois houve essa ideia, quando fomos lançados por um produtor, o cara que investiu na gente, o Geraldo Meireles", explicou o Chitãozinho.

Xororó contou que eles ficaram chateados com a mudança pelo tom caipira que os atuais nomes artísticos tinham na época.

Ficamos chateados. Achávamos 'Chitãozinho e Xororó' muito caipira para o tipo de música que a gente tinha vontade de fazer. Mesmo na infância, a gente queria fazer uma música sertaneja mais elaborada com arranjos mais ousados. A gente já tinha ideias esquisitas naquela época E, agora, a gente quer provar para eles que eles estavam errados. Não era o nome, era dupla. Porque Jose e Durval fazem sucesso também. Xororó Cantor

Fortalecer relação com o Nordeste

No bate-papo em vídeo, os sertanejos falaram ainda sobre o desejo de fortalecer os laços com o público do Nordeste.

"A gente tem ido muito pouco ao nordeste ao norte do Brasil. A gente fica mais concentrando no centro-oeste e sudeste. Mas é uma vontade nossa, muito grande, porque cada vez que a gente se apresenta no Nordeste e no Norte, a gente recebe um carinho do povo maravilhoso", declarou Chitãozinho.

A gente quer corrigir isso aos poucos. De vez enquanto nos vamos dar uma aparecida por aí [Nordeste]" Chitãozinho Cantor

Projeto com feats

Com influências que vão do rock ao pop, passando pelo folk e country, o projeto "José e Durval" oferece uma mistura rica e diversificada, mantendo, é claro, algumas canções com o sertanejo que conquistou o Brasil e o mundo.

No trabalho, a dupla conta com participações especiais da cantora brasileira Simone Mendes, a banda Fresno com quem Chitãozinho e Xororó já lançou sucessos, o famoso grupo Begin nipônico com quem cantam em japonês e Joshua Bovill (Beauville), artista americano com quem canta em inglês. Feats que deixam claro o quanto a dupla pode ser surpreendente e versátil.