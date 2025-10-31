Diário do Nordeste
Montagem de fotos com Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Solange Almeida, Eliane Galícia e Samyra Show

Opinião

'Forró & Mulher', primeiro festival de forró feminino, vai estrear em Fortaleza; saiba quando

Quatro vozes encabeçam evento que irá percorrer o Brasil

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Maio de 2025
Cantor Zé Vaqueiro no palco do aniversário de 299 de Fortaleza, no bairro Parangaba. Na foto, ele aparece de blusa preta, boné, relógio, fone de ouvido e microfone na mão

Opinião

Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no período de São João; assista

Forrozeiro irá lançar feat com Xand, além de um álbum ainda em abril

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Abril de 2025
Cantor cearense vem apostando no gênero arrocha nos últimos meses

É Hit

Wesley Safadão aposta em gênero arrocha e anuncia festival com datas até 2025; veja programação

Evento leva mesmo nome do último projeto musical lançando pelo cearense

Redação 27 de Setembro de 2024
Cantor revelou retorno aos palcos em rede social

É Hit

Wesley Safadão anuncia volta aos palcos após pausa para cuidar da saúde mental; saiba quando e onde

Ceará, São Paulo e Pará estão em roteiro de retomada aos palcos do cantor

João Lima Neto 21 de Setembro de 2023
Anitta concorre com clipe de funk gravado no Brasil

É Hit

VMA 2023: com Anitta, MTV divulga indicados ao prêmio; veja lista

Carioca concorre na categoria de 'Melhor Clipe Latino' com 'Funk Rave'

Redação 08 de Agosto de 2023

Opinião

Arraiá Iracemado traz programação junina para diversos pontos da Praia de Iracema

Evento acontece aos sábados de junho com shows, apresentação de quadrilhas, comidas típicas e mais

Foto frontal Lorena Cardoso
Lorena Cardoso 09 de Junho de 2023

Verso

Com shows e reabertura de cinema, Centro Dragão do Mar celebra aniversário de 24 anos

Em programação especial, equipamento traz shows de Fausto Nilo, Don L, exposições em homenagem ao Dragão do Mar e mais

Redação 19 de Abril de 2023
Léo Santana, Gusttavo Lima e Wesley Safadão alguns dos intérpretes das canções mais executadas dos últimos cinco anos

É Hit

Veja as 10 músicas mais tocadas em shows de Fortaleza nos últimos cincos anos

Letras do axé, sertanejo e pagode estão em ranking

Redação 13 de Abril de 2023

Verso

Como foi o carnaval de Fortaleza em 2023 e o que esperar para os próximos anos?

Artistas, blocos e agremiações até conseguem resumir que a folia deste ano teve um sabor de recomeço, mas algumas demandas da classe artística ainda persistem

Lívia Carvalho 22 de Fevereiro de 2023
Cantor morreu em acidente automobilístico

É Hit

Música inédita de Cristiano Araújo é lançada por gravadora nesta quarta-feira (9)

Canção é intitulada de "Por Que"

Redação 09 de Novembro de 2022
