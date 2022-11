Música inédita de Cristiano Araújo é lançada por gravadora nesta quarta-feira (9)

O legado musical do sertanejo Cristiano Araújo segue dando frutos em 2022. Nesta sexta-feira (9), a gravadora Som Livre lança uma single inédita do cantor nas plataformas digitais, às 21h — intitulada de "Por Que". O sertanejo chegou ao topo do sucesso em 2015 e acabou morrendo, durante trajeto entre shows, em um acidente automobilístico.

João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, chegou a comentar o assunto sobre o lançamento da canção nas redes sociais.

João Reis Pai de Cristiano Araújo "Tá chegando o dia de matarmos a nossa saudade de ouvir a voz mais linda do Brasil em uma canção inédita. E já estamos preparando um EP para os próximos meses com grandes participações! Como sempre fomos muito ajudados por todos os fãs, dessa vez, tenho certeza que não vai ser diferente! Por isso contamos com todos vocês"

No Twitter do fã clube oficial do cantor foi publicado um trecho instrumental da canção.

Escute trecho de "Porque":

A canção é o primeiro material póstumo inédito lançado desde a morte do cantor. A faixa foi apresentada na manhã desta quarta-feira (09), pelo pai do sertanejo, no programa “Encontro”.

Acidente

Ele sofreu acidente de carro na madrugada de 24 de junho de 2015, por volta das 3h da manhã, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no km 613, entre as cidades Goiatuba e Morrinhos, em Goiás.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cantor sertanejo, de 29 anos, voltava de um show em Itumbiara (GO), no sul de Goiás, quando o veículo onde estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou.



Ainda segundo os bombeiros, Cristiano foi encontrado ainda consciente, mas beirando à inconsciência. O goiano foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Municipal de Morrinhos para receber os primeiros atendimentos. Depois, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel, em Goiânia.