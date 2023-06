Arraiá Iracemado traz programação junina para diversos pontos da Praia de Iracema

A temporada de festejos juninos está repleta de programação em Fortaleza. Nos sábados de junho, o Arraiá Iracemado dá o tom na Praia de Iracema.

Além de shows, a programação conta com apresentação de quadrilhas juninas, decoração temática, comidas típicas, brincadeiras juninas, bingo e premiações.

No dia 10 de junho, a festa acontece no Kingston 085 com shows de Forró Manzape com Mateus Cavalcante, Bete Nascimento, ex-Mastruz com Leite, com Juruviara. A quadrilha junina Tradição da Roça também se apresenta.

Os ingressos custam R$ 25 mais um kilo de alimento e podem ser comprados pela plataforma Sympla.

Legenda: Arraiá Iracemado acontece no Moto Libre, Kingston 085 e Jamrock Foto: Duda Rabelo

Confira a programação completa

Dia 10 (Kingston 085)

21h às 22h: Abertura e sorteio de brindes

22h à 0h: Bete Nascimento convida Juruviara

0h30 à 1h: Apresentação quadrilha Tradição da Roça

1h às 3h: Forró Manzape convida Mateus Cavalcante

Dia 17 (Moto Libre)

21h: Abertura

21h30: Anthony Carvalho

0h30: Freitas Filho

3h: Encerramento

Dia 24 (Jamrock)

20h30: Abertura e sorteio de brindes

21h às 23h: Os Transacionais

23h à 0h: Apresentação quadrilha Fogo De Paixão

0h às 2h: Os Muringa

2h às 4h: Superbanda

Serviço

Arraiá Iracemado

Dias 10, 17 e 24 de junho

No Kingston 085 (Rua José Avelino, 508 - Praia de Iracema); Moto Libre (Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema); Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema).

Ingressos: R$ 25 mais um 1kg de alimento à venda na plataforma Sympla