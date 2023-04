Com shows e reabertura de cinema, Centro Dragão do Mar celebra aniversário de 24 anos

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura completa 24 anos neste mês e realiza uma programação especial gratuita para celebrar a data. Entre os dias 24 e 30 de abril, o espaço promove shows, apresentações cênicas, reabertura de sala do cinema e sessões no Planetário.

Com o lema "Nosso dragão é resistência e nosso mar é ancestral", a programação celebra a história do equipamento, além de firmar-se como um espaço de difusão democrática da arte e da cultura.

As atividades iniciam na próxima segunda-feira (24) com o 'Dragão em Movimento', diálogos sobre cultura e território.

Ao longo da semana, acontecem ainda shows de Fausto Nilo, Os Transacionais, Mel Mattos, Assun, Bloco Mambembe, Mateus Fazeno Rock, Don L e mais.

Legenda: Reisado Nossa Senhora da Saúde faz apresentação no sábado (29) Foto: Divulgação

Reabertura de espaços

Além das atividades, a celebração traz a reabertura de espaços, como o Anfiteatro Sérgio Motta e a sala 1 do Cinema do Dragão, fechados desde o início da pandemia.

Melhoras infraestruturais também serão entregues ao longo desses dias. A Praça Verde do Dragão terá a conclusão da recuperação de obras artísticas, projeto do Museu de Arte Contemporânea do Ceará.

A rampa de acesso Praça Almirante Saldanha para o piso superior do Dragão será reaberta, e o Núcleo Articulação Territorial (NAT) será estruturado para propor estratégias de cuidados do espaço e entorno.

Como parte dessas ações, acontecerá uma sessão de cinema ao ar livre, no Espaço Rogaciano Leite, para pessoas em situação de rua no entorno do Dragão, na terça-feira (25).

Legenda: Exposição "Linhas de Fausto Nilo", com curadoria da bordadeira Iara Reis Foto: Paulo Marcelo

Homenagem aos Dragões do Mar

A programação celebra ainda a memória da resistência ancestral de Chico da Matilde, mais conhecido como Dragão do Mar, e os demais jangadeiros que lutaram contra a escravidão no Ceará, com a exposição 'Retrato de Mestre'.

Montada no Museu da Cultura Cearense, a mostra reúne artes digitais do mestre da fotopintura Júlio Santos, que fazem um intercâmbio entre trabalhadores do mar do Mucuripe, pescadores e marisqueiras.

Serviço

Aniversário de 24 anos do Dragão do Mar

De 24 a 30 de abril de 2023

Espaços diversos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito e livre (exceto a programação na Praça Verde)

Confira a programação completa

24/4 (segunda-feira)

Dragão em Movimento - diálogos sobre cultura e território

9h30 às 12h: Territórios e Negócios

14h às 17h: Territórios e Políticas Públicas

No Auditório do Dragão do Mar

Gratuito. Livre

25/4 (terça-feira)

Dragão em Movimento - diálogos sobre cultura e território

14h às 18h - "Política de Fomento à Arte"

No Auditório do Dragão do Mar

Acesso gratuito e livre

18h - [Programa Se Achegue!] Cinema na Praça

Exibição dos filmes 'Aquele que veio do oeste' (Direção: Wesjley Maria // 19 min // Livre // Ficção // 2021) e 'Rua Dinorá' (Direção: Natália Maia e Samuel Brasileiro // 17 min // Livre // Ficção // 2021)

No Espaço Rogaciano Leite Filho

Acesso gratuito e livre

26/4 (quarta-feira)

14h - Exposição "Retratos de Mestre" homenageia os Dragões do Mar

No Museu da Cultura Cearense (MCC)

Acesso gratuito e livre

17h - [TAC] Performance "Procissão para os corpos que não morreram", de Maria Macêdo

Percurso com saída ao lado da Estátua do Patativa do Assaré

Acesso gratuito e livre. Duração: 20 min.

27/4 (quinta-feira)

19h30 - Abertura da Mostra "Fortaleza à Margem" - exibição do filme 'Medo do Escuro' com trilha sonora ao vivo

Na sala 1 do Cinema do Dragão

Acesso gratuito mediante retirada de convite na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição. Duração: 62 min. Classificação: 16 anos

19h às 21h - Noite das Estrelas

No Planetário Rubens de Azevedo

Acesso gratuito e livre.

28/4 (sexta-feira)

19h -Exposição "Linhas de Fausto Nilo"

Com curadoria da bordadeira Iara Reis [Culminância do Curso de Iniciação ao Bordado da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho]

No Teatro Dragão do Mar

Acesso gratuito e livre

19h30 - Show "Esquina do Brasil", de Fausto Nilo

No Teatro Dragão do Mar

Duração: 60 minutos

Retirada de ingresso na bilheteria do Teatro, 1 hora antes do evento

271 lugares

20h - Show "Mar de Liberdade"

Com DJ Lolost; Os Transacionais convidam Mel Mattos e Assun; Bloco Mambembe com Mulher Barbada e Deydianne Piaf; Show de lançamento do álbum "Jesus Ñ Voltará" de Mateus Fazeno Rock; e Don L e Banda com "RPA2"

Na Praça Verde

Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível, (exceto sal) na entrada do evento. Classificação: 18 anos

29/4 (sábado)

14h - Exibição da websérie "Mucuripe: Territórios de Memórias" + Debate com os realizadores

Na sala 2 do Cinema do Dragão

Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite na bilheteria do cinema, a partir das 13h30, no dia da exibição. Duração: 120 min.

16h - Reisado Nossa Senhora da Saúde

Na Arena Dragão do Mar

Acesso gratuito e livre. Duração: 30 min.

16h - Sessão Música nas Estrelas

No Planetário Rubens de Azevedo

Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min.

50 lugares

17h - Mostra Cearense de Artes Visuais

No Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE)

Acesso gratuito e livre.

19h - Espetáculo "Delirantes e Malsãs", do coletivo No Barraco da Constância Tem!

No Espaço Patativa do Assaré

Acesso gratuito e livre. Duração: 70 min.

30/4 (domingo)

14h, 15h e 16h - Sessão Música nas Estrelas

No Planetário Rubens de Azevedo

Acesso gratuito e livre mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário. Duração: 30 min.

50 lugares por sessão

Viva o Dragão

15h - [Brincando e Pintando no Dragão] Espetáculo circense "A arte de não fazer nada", de Neto Holanda

Na Arena Dragão do Mar

Acesso gratuito e livre. Duração: 40 min.

16h às 20h - Feirinha do Poço

No Espaço Rogaciano Leite Filho

Acesso gratuito e livre.

17h - Roda de Samba: Batuque do Dipas

No Espaço Rogaciano Leite Filho

Acesso gratuito e livre. Duração: 120 min.